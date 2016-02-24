بالصور.. سلطان بن أحمد القاسمى: لن نتحمل أن نستيقظ يوما على عالم بلا صحف ورقية

قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمى رئيس مركز الشارقة للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن المصداقية من أكبر التحديات التى تواجهها المواقع الإخبارية الإلكترونية، حيث إن تلك المصداقية - فى الغالب- تذهب للمواقع التى تمثل صحفا ورقية صنعت لنفسها رصيدا من الثقة مع القارئ، وبالتالى فإن العالم لن يتحمل يوما أن يصحو دون الصحف الورقية.

واعتبر القاسمى فى كلمته، اليوم الأربعاء، أمام المؤتمر السنوى للمنظمة الدولية للصحف ووسائط النشر wan ifra، أن المنافسة الآن بين هذين الاتجاهين من الصحف، الورقية والإليكترونية، ليست على تقديم المعلومة والخبر فقط، بقدر ما هى تحد للحفاظ على ما تعنيه الصحافة الورقية من قيم مهنية وثقافية ووجدانية للقارئ، ومن هذا المنطلق لا يجب أن ينفصل الإعلام الرقمى عن ماضيه المطبوع، ولكن علينا التأكيد دوما أننا بصدد تطوير نموذج الإعلام الورقى لمواكبة المستقبل، وليس إلغاءه ليحل نموذج الإعلام الرقمى بديلا عنه، فنحن نتساءل ونسأل المهتمين بهذه الصناعة دائما: "هلل تتخيلون هذا العالم يوما بدون صحف ورقية أو المجلات؟".



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