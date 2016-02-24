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حافظ على كبدك.. وصفة طبيعية لتطهير الكبد الدهنى من السموم

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حافظ على كبدك.. وصفة طبيعية لتطهير الكبد الدهنى من السموم حافظ على كبدك.. وصفة طبيعية لتطهير الكبد الدهنى من السموم
الكبد هو أحد أهم الأجهزة فى جسم الإنسان، وترتكز وظيفته على طرد السموم والمواد الضارة الأخرى من الجسم، لكن تناول الأطعمة السريعة والمصنعة تصيبه بعواقب وأمراض عديدة.

وأشار الخبراء إلى أن الكبد عندما لا يعمل بشكل صحيح، يحدث تأثيرا ضارا على جميع الأجهزة الأخرى بالجسم، لذلك من المهم جدًا أن نهتم بصحة الكبد وإجراء صيانة طبيعية له من خلال بعض المواد الطبيعية.

وفى السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health Food Star”، عن وصفة مذهلة تطهر الكبد الدهنى من السموم وتعزز وظائفه ونشاطه، تشمل:
>المكونات المطلوبة:
>- 125 جرامًا من الكرنب الطازج.
>- ثمرة ليمون.
>- 25 جرامًا من الكرفس.
>- 250 جرامًا من الكمثرى الطازجة.
>- قطعة حوالى 2 سم من الزنجبيل.
>- 500 مل من الماء.
>- 10 جرامات من النعناع.
>طريقة التحضير:
>يقطع الكرنب والكمثرى والكرفس والزنجبيل قطع صغيرة، ويوضع مع كوب ماء فى الخلاط ويُخلط المزيج بشكل جيد حتى يصبح متجانس، قبل إضافة عصير الليمون والماء المتبقى والنعناع إليه.
>الجرعة:
>يفضل شرب المزيج صباحًا ومساء.
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