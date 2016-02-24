السن له أحكامه.. 94% من كبار السن يعانون ضعف واحدة على الأقل من الحواس

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، عن أن كل كبار السن من البالغين فى الولايات المتحدة لديهم ضعف مرتبط بالعمر فى حاسة واحدة على الأقل من حواسهم الخمس.

ولتأكيد نتائج الدراسة، فحص الباحثون أكثر من 3000 شخص تتراوح أعمارهم بين 57 و85 عامًا، ووجدوا أن 94% منهم يعانون من مشكلة واحدة على الأقل من حواسهم الخمس التى تشمل: التذوق، الشم، السمع والبصر واللمس.

وتوصل العلماء فى معرض أبحاثهم إلى أن ما يقرب من 40% من كبار السن يعانون من انخفاض حاستين على الأقل، كما كان هناك 28% يعانون من انخفاض ثلاثة أو أكثر من الحواس.

وأضاف الباحثون أن الرجال أكثر عرضة لضعف حواس السمع والشم والتذوق لكن حاسة الرؤية تكون أفضل مقارنة بالنساء، لافتين إلى أن الأسباب المحتملة لانخفاض الحواس هى ضمور الأعصاب، والعوامل البيئية والجينات الوراثية.

ونشرت نتائج الدراسة فى عدد فبراير من مجلة الجمعية الأمريكية لطب الشيخوخة.

>