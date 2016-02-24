أخبار عاجلة

تغطية خاصة - شقيقة النائبة مارجريت عازر كانت متواجدة بكنيسة مارجرجس بطنطا أثناء تفجيرها -
إقالة اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية وعدد من قيادات الأمن الوطنى -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
الأهلي يوضح موقفه من مواجهة الاتحاد بالإسكندرية بعد تفجير «المرقسية» -
النصر للتعدين يواصل صحوته بفوز صعب على الداخلية -
محمد صلاح ينعى شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
الجبلاية وسموحة تنعيان شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
«سيلفي» ينهي خلاف حارس الأهلي و«الكابيتانو» -
تغطية خاصة - بدء نشر وحدات من القوات المسلحة لتأمين المنشآت الحيوية والهامة بالمحافظات كافة -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 9-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي "تغطية خاصة عن تفجيري طنطا والإسكندرية " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

السن له أحكامه.. 94% من كبار السن يعانون ضعف واحدة على الأقل من الحواس

Google+ Print
السن له أحكامه.. 94% من كبار السن يعانون ضعف واحدة على الأقل من الحواس السن له أحكامه.. 94% من كبار السن يعانون ضعف واحدة على الأقل من الحواس
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، عن أن كل كبار السن من البالغين فى الولايات المتحدة لديهم ضعف مرتبط بالعمر فى حاسة واحدة على الأقل من حواسهم الخمس.

ولتأكيد نتائج الدراسة، فحص الباحثون أكثر من 3000 شخص تتراوح أعمارهم بين 57 و85 عامًا، ووجدوا أن 94% منهم يعانون من مشكلة واحدة على الأقل من حواسهم الخمس التى تشمل: التذوق، الشم، السمع والبصر واللمس.

وتوصل العلماء فى معرض أبحاثهم إلى أن ما يقرب من 40% من كبار السن يعانون من انخفاض حاستين على الأقل، كما كان هناك 28% يعانون من انخفاض ثلاثة أو أكثر من الحواس.

وأضاف الباحثون أن الرجال أكثر عرضة لضعف حواس السمع والشم والتذوق لكن حاسة الرؤية تكون أفضل مقارنة بالنساء، لافتين إلى أن الأسباب المحتملة لانخفاض الحواس هى ضمور الأعصاب، والعوامل البيئية والجينات الوراثية.

ونشرت نتائج الدراسة فى عدد فبراير من مجلة الجمعية الأمريكية لطب الشيخوخة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365