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البحرين تؤكد دعمها للسعودية فى مكافحة الإرهاب

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البحرين تؤكد دعمها للسعودية فى مكافحة الإرهاب البحرين تؤكد دعمها للسعودية فى مكافحة الإرهاب

أكدت وزارة خارجية البحرينية مساندتها ودعمها المطلق للملكة العربية فى كل ما تتخذه من إجراءات لنبذ العنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله، والداعى إلى تضامن الجهود للقضاء عليه.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن الوزارة تتابع باهتمام بالغ ما جاء فى بيان سلطات المملكة العربية السعودية بشأن مقتل شخص بحرينى الجنسية كان مطلوباً للجهات الأمنية هناك، حيث تقوم وزارة الداخلية بمملكة البحرين بالتواصل والتنسيق مع نظيرتها السعودية للوقوف على كافة ملابسات الحادث ومستجداته.

وأضافت أن الخارجية تثمن الدور الرائد والمحورى الذى تضطلع المملكة العربية السعودية فى مكافحة الإرهاب من أجل استتباب أمن واستقرار المنطقة والعالم، وأنها تشدد على مساندة مملكة البحرين ودعمها المطلق للمملكة السعودية فى كل ما تتخذه من إجراءات فى مكافحة الإرهاب ولأجل ترسيخ الأمن والسلم فى جميع أنحاء المملكة.

يذكر أن المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية السعودية قد أعلن الأمس أن الجهات الأمنية استهدفت المطلوب للجهات الأمنية على محمود على عبد الله (بحرينى الجنسية)، والذى توفرت الأدلة على تورطه بالمشاركة فى ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية للإخلال بالنظام العام وزعزعة أمن المجتمع بمحافظة القطيف، وذلك أثناء تواجده بإحدى المزارع ببلدة العوامية، وعند مباشرة رجال الأمن فى القبض عليه بادرهم بإطلاق النار حيث تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه ما نتج عنه مقتله، وقد ضبِط بحوزته سلاح رشاش ومسدس.
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مصر 365

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