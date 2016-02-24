اليوم| «الجنح» تصدر حكمها على «منى عراقي» في قضية تصوير مواطن دون علمه

تصدر محكمة جنح أكتوبر، برئاسة المستشار محمود البرايري، اليوم الأربعاء، الحكم على الإعلامية منى عراقي لاتهامها بتصوير مواطن دون علمه، في القضية رقم 11575 جنح أكتوبر.

وأمرت محكمة جنح أول أكتوبر بوقف سير الدعوى في المعارضة المقدمة من الإعلامية منى عراقي، مقدمة برنامج «المستخبي» على قناة «القاهرة والناس»، على حكم حبسها 6 أشهر مع الشغل، وتغريمها عشرة آلاف جنيه، وكفالة ألف جنيه؛ لاتهامها بسب وقذف أحد المواطنين، وتصويره دون علمه أو موافقته لاستشعاره الحرج، وإحالتها لرئيس محكمة 6 أكتوبر الابتدائية.

وتقدم شعبان سعيد، محامي المتهمة، بطلب استخراج تصريح يثبت أن المدَّعي بالحق المدني والمدعو “إيهاب أبو العلا” يعمل في مجال الخلايا الجذعية بالمخالفة للقانون، وأغلقت عيادته نتيجة لذلك.

وجاء الحكم بعدما تقدم “إيهاب أبو العلا” بدعوى يتهم فيها منى العراقي بسبه وقذفه بألفاظ بذيئة، على شاشة قناة «القاهرة والناس»، بعدما أذاعت فيديو مصورًا دون علمه باستخدام كاميرا سرية، ودون الحصول على إذنه وموافقته.