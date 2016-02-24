اليوم| استئناف محاكمة 74 متهمًا بالتعدي على القيادات الأمنية بأسوان

تستأنف محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفى لطفي، وعضوية المستشارين عصام محمد عيسى وشريف مجدي، اليوم الأربعاء، محاكمة 74 من أعضاء جماعة الإخوان المتهمين بالتعدي على القيادات الأمنية بأسوان.

ترجع وقائع القضية لشهر أغسطس 2012، عقب فض أعتصامي رابعة والنهضة، حيث قام المتهمون بإقتحام مبنى ديوان عام محافظة أسوان، واعتدوا على قوات و قاموا بحيازة أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء استخدموها في الاعتداء على قوات الامن، وأحرقوا عدد من سيارات الشرطة وسينما الصداقة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الإنضمام لجماعة محظورة وحيازة مفرقعات وإتلاف منشآت عامة وترويع الآمنين وتعطيل المواصلات العامة والخاصة وإثارة الشغب والتجمهر وسحل وتعذيب عدد من قيادات وافراد مديرية أمن أسوان.

ومن بين المتهمين خالد القوصى أمير الجماعة الإسلامية نائب أمين عام حزب البناء والتنمية بأسوان و 3 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى السابقين وهم الدكتور موسى علي، ومحمد حسنين الكلحى وصلاح موسى وأسامة حسنين مسؤول المكتب الإداري للجماعة بأسوان ونقيب المهندسين السابق