المعارضة السورية:روسيا تكثف غاراتها بعد خطة وقف إطلاق النار بسوريا

قالت الهيئة العليا لـلتفاوض التى تمثل المعارضة السورية أن روسيا كثفت ضرباتها الجوية منذ إعلان خطة وقف إطلاق النار الأمريكية الروسية بسوريا.

وذكرت المعارضة- حسبما افادت قناة العربية الاخبارية الأربعاء، أنها تخشى من أن يتم تصعيد القصف خلال الأيام المقبلة وتحديدا قبل بدء تنفيذ الاتفاق يوم السبت المقبل.

من جانبه، أعرب المتحدث باسم الهيئة عن خشية المعارضة من استخدام روسيا هذه الاتفاقية لاستهداف الفصائل المعتدلة فى سوريا، لافتا إلى أن شروط الاتفاق مبهمة وأنها وقعت تحت تأثير شديد من روسيا.

كان وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى قد قال أمس أن الولايات المتحدة ستعلم فى غضون أيام ما إذا كان الوقف المقترح للاقتتال فى سوريا اعتبارا من السبت سيتماسك، مضيفا أنه فى حال لم تتكشف عملية انتقال سياسى فى سورية فهناك خيارات لخطة بديلة.

>