أخبار عاجلة

تغطية خاصة - شقيقة النائبة مارجريت عازر كانت متواجدة بكنيسة مارجرجس بطنطا أثناء تفجيرها -
إقالة اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية وعدد من قيادات الأمن الوطنى -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
الأهلي يوضح موقفه من مواجهة الاتحاد بالإسكندرية بعد تفجير «المرقسية» -
النصر للتعدين يواصل صحوته بفوز صعب على الداخلية -
محمد صلاح ينعى شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
الجبلاية وسموحة تنعيان شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
«سيلفي» ينهي خلاف حارس الأهلي و«الكابيتانو» -
تغطية خاصة - بدء نشر وحدات من القوات المسلحة لتأمين المنشآت الحيوية والهامة بالمحافظات كافة -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 9-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي "تغطية خاصة عن تفجيري طنطا والإسكندرية " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المعارضة السورية:روسيا تكثف غاراتها بعد خطة وقف إطلاق النار بسوريا

Google+ Print
المعارضة السورية:روسيا تكثف غاراتها بعد خطة وقف إطلاق النار بسوريا المعارضة السورية:روسيا تكثف غاراتها بعد خطة وقف إطلاق النار بسوريا

قالت الهيئة العليا لـلتفاوض التى تمثل المعارضة السورية أن روسيا كثفت ضرباتها الجوية منذ إعلان خطة وقف إطلاق النار الأمريكية الروسية بسوريا.

وذكرت المعارضة- حسبما افادت قناة العربية الاخبارية الأربعاء، أنها تخشى من أن يتم تصعيد القصف خلال الأيام المقبلة وتحديدا قبل بدء تنفيذ الاتفاق يوم السبت المقبل.

من جانبه، أعرب المتحدث باسم الهيئة عن خشية المعارضة من استخدام روسيا هذه الاتفاقية لاستهداف الفصائل المعتدلة فى سوريا، لافتا إلى أن شروط الاتفاق مبهمة وأنها وقعت تحت تأثير شديد من روسيا.

كان وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى قد قال أمس أن الولايات المتحدة ستعلم فى غضون أيام ما إذا كان الوقف المقترح للاقتتال فى سوريا اعتبارا من السبت سيتماسك، مضيفا أنه فى حال لم تتكشف عملية انتقال سياسى فى سورية فهناك خيارات لخطة بديلة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365