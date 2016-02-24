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مقتل وإصابة 7 جنود بالجيش الليبى فى اشتباكات ببنغازى

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مقتل وإصابة 7 جنود بالجيش الليبى فى اشتباكات ببنغازى مقتل وإصابة 7 جنود بالجيش الليبى فى اشتباكات ببنغازى

لقى ثلاثة جنود بالقوات الخاصة الليبية "الصاعقة" مصرعهم وأصيب أربعة آخرون، جراء الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى وأنصار الشريعة، بكافة محاور القتال المختلفة بمدينة بنغازى بليبيا.

وقال الناطق الرسمى للقوات الخاصة الليبية، العقيد ميلود الزوى، فى تصريح اليوم، أن ثلاثة جنود من قوات الصاعقة لقوا مصرعهم وأصيب 4 آخرون، جراء الاشتباكات العنيفة مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى بمحاور القتال الليثى وبوعطنى والصابرى وسى فرج. . لافتا إلى أن جثامين الشهداء والجرحى نقلوا إلى مستشفى المدينة.

وأضاف الزوى، أن قوات الجيش بمساعدة قوات الصاعقة حققت تقدما على الأرض، وتمكنوا من السيطرة على مواقع استراتيجية.

وأشار إلى أن عملية "دم الشهيد" ما زالت مستمرة حسب الخطة الموضوعة من قبل رئاسة أركان الجيش حتى تحقيق النصر.
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