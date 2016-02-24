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السفير بدر عبد العاطى يزور مقر الجامعة الألمانية المصرية فى برلين

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السفير بدر عبد العاطى يزور مقر الجامعة الألمانية المصرية فى برلين السفير بدر عبد العاطى يزور مقر الجامعة الألمانية المصرية فى برلين
فى إطار الحرص على مزيد من تعميق العلاقات فى المجال التعليمى بين وألمانيا، قام السفيرد. بدر عبد العاطى بزيارة مقر الجامعة الألمانية بالقاهرة GUC فى برلين.

كان فى استقباله د. أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة، حيث قام بجولة داخل الجامعة والتعرف على إمكانياتها والتقى بالطلبة المصريين وأكّد على أهمية بذلهم كل الجهد من أجل تحصيل العلم لنقل الخبرات والعلم إلى بلدهم مصر، خاصة فى ظل حاجة الاستثمارات الجديدة فى مصر إلى أيدى عمل متخصصة ومن بينها الشركات الألمانية العاملة هناك.

كما قام السفير عبد العاطى بزيارة مقر مؤسسة "شتيفت نيوتسيله" والتى تضم إحدى المدارس الألمانية فى مدينة "ليبزيج" التى يوجد فرع لها فى مصر، والتقى بالطلبة المصريين الذين يدرسون فى ألمانيا فى إطار برنامج التعاون بين الجانبين تمهيداً لدخول الجامعة، من أجل التعرف على الإمكانيات التى تتمتع بها المدرسة، وذلك بحضور مدير المؤسسة والمسئولين الألمان.

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مصر 365

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