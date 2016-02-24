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التضامن تقرر حل 120جمعية أهلية بقنا لتوقف نشاطها وتسجل 1100أخرى بالوزارة

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التضامن تقرر حل 120جمعية أهلية بقنا لتوقف نشاطها وتسجل 1100أخرى بالوزارة التضامن تقرر حل 120جمعية أهلية بقنا لتوقف نشاطها وتسجل 1100أخرى بالوزارة
قال حسين السيد الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا، إن الوزارة قررت حل 120 جمعية أهلية على مستوى مراكز محافظة قنا المختلفة، بناء على تقارير توقف نشاط تلك الجمعيات وعدم فعاليتها على أرض الواقع من تقديم خدمات للمواطنين.

وأضاف الباز فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تم تسجيل 1100 جمعية أهلية بالمحافظة على قاعدة بيانات الوزارة لسهولة حصر الجمعيات الأهلية المسجلة على مستوى مراكز محافظة قنا وأنشطتها ومدى نشاطها وفعاليتها والخدمات المقدمة من خلالها للمواطنين، موضحا أن هدف قاعدة البيانات هو تسهيل عملية متابعة الجمعيات الأهلية ومتابعة دورية لنشاطها على أرض الواقع من عدمه.

وأوضح الباز، أن المديرية تعقد اجتماعات دورية للاستماع إلى مجالس إدارات عدد من الجمعيات الأهلية الأخرى، للنظر فى قرار تنشيطها أو حلها طبقا للقانون بعد التقارير المقدمة عن توقف نشاطها المقدم للمواطنين.

وأضاف الباز، أن هناك تسهيلات لإعادة نشاط الجمعيات الأهلية، وأن الإجراءات ميسرة من خلال تقدم 10 أشخاص بإشهار جمعية أهلية أو إعادة نشاط جمعية موجودة بالفعل على مقر جديد للجمعية أو المقر المتواجد حاليا.

وأشار الباز إلى أنه ليس هناك أى قرارات جديدة لجمعيات تابعة لجماعة الإخوان المحظورة، والتى كان آخرها قرار الوزارة بالتحفظ على 10 جمعيات أهلية، أظهرت التقارير أنها تابعة لجماعة الإخوان المحظورة وحل 3 جمعيات أخرى.

وكانت وزارة التضامن قد قررت العام الماضى عزل مجلس إدارة 11 جمعية تابعة لجماعة الإخوان المحظورة، وتشكيل مجلس مؤقت لتيسير أعمال هذه الجمعيات وعدم توقف نشاطها المقدم للمواطنين.


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