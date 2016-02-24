بالصور.. الزراعة تبدأ خطة تطوير حديقة حيوان الجيزة بتعقيم 65 قطة وكلبا

قال الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه من ضمن خطة تطوير حديقة حيوان الجيزة للنهوض بمظهرها الحضارى، تم تشكيل فريق بيطرى بالتعاون مع الجمعية المصرية لأصدقاء الحيوان، بإجراء أكبر عملية لتعقيم القطط والكلاب الضالة والبالغة 65 قطة وكلبا، وتم الانتهاء من عمليات تعقيم لـ19 قطة بحديقة حيوان الجيزة، للحد من زيادة أعدادها وتكاثرها داخل الحديقة.

وأضاف محمد رجائى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك خطة تنفيذية للبدء فى تطوير جميع حدائق الحيوان بـ7 محافظات، وذلك بعد بدء أعمال صيانة دورية وزراعة الأسطح الخضراء بحديقة حيوان الجيزة للنهوض بالمظهر الحضارى، فى إطار خطة التطوير الموضوعة للوصول إلى تحقيق المعايير العالمية المطلوبة للانضمام للمنظمة الإفريقية والاتحاد العالمى لحدائق الحيوان، وتقليم الأشجار التى تشكل خطورة على زائرى الحديقة وتأهيل وتطوير بوابات الحديقة الـ5، ومنها باب الحديقة المطل على ميدان نهضة مصر وجامعة القاهرة.

وأضاف رئيس حدائق الحيوان، أنه تم الانتهاء من خطة تطوير وتأهيل الجبلايات الخشبية خلف سبع البحر، والتى كانت مليئة بالقمامة، ورفع المخلفات الناتجة عن تهذيب الأشجار، وتشجير الأماكن الخالية التى كانت تتوسطها الزبالة، والتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بمحافظة الجيزة لإزالة القمامة الملقاة داخل طرقات الحدائق، وأعمال النظافة داخل دروب الحديقة ومساحاتها الخضراء، وإعادة تأهيل دورات المياه، وتطوير الممرات، وتطوير الجباليات، وتزويدها بالإضاءة.

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