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انقطاع المياه عن مدينة الفيوم وبعض القرى اليوم لإصلاحات بمحطة العزب

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انقطاع المياه عن مدينة الفيوم وبعض القرى اليوم لإصلاحات بمحطة العزب انقطاع المياه عن مدينة الفيوم وبعض القرى اليوم لإصلاحات بمحطة العزب
أعلن المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، انقطاع المياه عن مدينة الفيوم وبعض القرى اليوم الأربعاء لإصلاحات بمحطة العزب، حيث تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم بأعمال صيانة لخط مياه الـــــ1000 مم بمحطة العزب، وتغيير الخط الصلب بطول 12م من محطة العزب القديمة.

وبناء عليه، سيتم انقطاع المياه عن مناطق مدينة الفيوم بالكامل وقرى العزب وسيلا والعدوة وتوابعها، وقريتى قلهانة ودفنو وتوابعهما بمركز إطسا لمدة 24 ساعة، وذلك ابتداء من الساعة الثامنة من صباح اليوم الموافق 24/2/2016 حتى الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس الموافق 25/2/2016.

ومن جانبه أصدر محافظ الفيوم تكليفات لمسئولى المخابز والمستشفيات والوحدات الصحية الواقعة فى نطاق المناطق المذكورة تدبير احتياجاتهم من المياه حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين. ويهيب المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم بجميع المواطنين المتواجدين بالمناطق المذكورة الاستعداد خلال تلك الفترة بتخزين كميات من مياه الشرب اللازمة لحين انتهاء أعمال الإصلاح.

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مصر 365