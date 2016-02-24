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مطار مرسى علم يستقبل اليوم وفد "ريسكس الإنجليزية" لتقييم الإجراءات الأمنية

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مطار مرسى علم يستقبل اليوم وفد "ريسكس الإنجليزية" لتقييم الإجراءات الأمنية مطار مرسى علم يستقبل اليوم وفد "ريسكس الإنجليزية" لتقييم الإجراءات الأمنية
يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأربعاء، وفد شركة كنترول ريسكس الإنجليزية لتفقد وتقييم الإجراءات الأمنية المتبعة بالمطار، ومن المقرر أن تستغرق مدة التقرير 15 يوما.

وكانت وزارة الطيران المدنى قد تعاقدت مع الشركة الإنجليزية المتخصصة فى هذا المجال لتقييم الوضع الأمنى فى المطارات المصرية، وأولها مطارا شرم الشيخ ومرسى علم.

ومن جانبه قال محمد طمان، مدير العلاقات العامة والإعلام بمطار مرسى علم الدولى، إن شركة إيماك مرسى علم هى الشركة التى تدير مطار مرسى علم بنظام (B.o.t)، وهى إحدى شركات مجموعة الخرافى بمصر، ومع انخفاض معدلات السياحة بمصر فى الآونة الأخيرة إلا أن معدل الانخفاض فى مطار مرسى علم لم يصل إلى النسب التى وصلت إليها المطارات الأخرى، حيث يتوافد عليه سياح معظمهم من إيطاليا وألمانيا وهولندا.

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مصر 365