تنظيم قوافل طبية بالمجان تجوب محافظات الجمهورية الأسبوع المقبل

أعلن السفير الدكتور "حسن نجم" مدرس مساعد العلاج التحفظى وتجميل الأسنان بكلية طب الأسنان جامعة٦ أكتوبر، سفير النوايا الحسنة، عن تنظيم قوافل طبية الأسبوع المقبل تجوب المحافظات لعلاج الحالات المرضية والكشف المجانى والتوعية.

وأضاف فى تصريح صحفى، أنه شارك فى تنظيم العديد من القوافل الطبية لبعض قرى ومراكز مصر، مثل قافلة طبية علاجية لمنطقة كفر شكر، وقافلة طبية علاجية لمدينة السويس، وقافلة طبية علاجية لبعض قرى الجيزة، وغيرها من القوافل الطبية العلاجية المختصة بعلاج غير القادرين من أهل مصر، وتقديم أفضل خدمة طبية لهم، للحفاظ ومعالجة أسنانهم.