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ضبط صاحب مخبز لاستيلائه على طن دقيق وبيعه بالسوق السوداء فى القاهرة

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ضبط صاحب مخبز لاستيلائه على طن دقيق وبيعه بالسوق السوداء فى القاهرة ضبط صاحب مخبز لاستيلائه على طن دقيق وبيعه بالسوق السوداء فى القاهرة
ألقت شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة عن ضبط صاحب مخبز بلدى لاستيلائه على طن دقيق وبيعه بالسوق السوداء أمس، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة، وأكدتها التحريات، بقيام صاحب مخبز بلدى، بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية باستخدام بطاقات تموينية والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى والاستيلاء على أموال الدعم محققًا أرباحا، وقامت مجموعة عمل من ضباط الإدارة بمداهمة المخبز المتحرى عنه وأسفرت عن القبض على صاحبه وبالفحص تبين تصرفه فى طن و134 كيلو دقيق ببيعها بالسوق السوداء، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

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مصر 365

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