إصابة 5 فى مشاجرة وإزالة 26 حالة تعد على الأراضى وضبط 17 قضية تموين بسوهاج

تمكن العميد جلال الدين أبوسحلى مأمور مركز شرطة طما وضباط وحدة مباحث المركز، من السيطرة على مشاجرة وقعت ببندر طما بين طرفين بسبب الخلاف على وقوف سيارة أمام مطعم ملك الطرف الثانى نتج عنها إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة.

تلقى اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من اللواء عاطف أبوالعباس نائب المدير للشمال يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج ووجود مصابين .

تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، وقادها العميد عمر الخطاب، رئيس فرع بحث الشمال، والرائد أحمد خلف، رئيس مباحث المركز، بوجود مشاجرة بناحية بندر طما، بين طرف أول ‏سيد عبد الظاهر حربى خلف" 29 سنة سائق مصاباً " بكدمة بالحاجب الأيسر "، شريف عبد الظاهر حربى خلف " 27 سنة تباع مصاباً " بطلق خرطوش بالساق اليسرى "، نبيل محمد حربى خلف " 35 سنة سائق مصاباً " بكدمة وتورم بالظهر " ويقيمون العزبة المستجدة بناحية المدمر دائرة ‏المركز .

وأوضحت التحريات أن طرف المشاجرة الثانى هم: حسن أبو قايد السيد " 23 سنة عامل مصاباً " بكسر بخنصر اليد اليسرى " وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعى، أحمد أبو قايد السيد " 20 سنة عامل مصاباً " بسحجات وكدمات بالظهر " وآخرين يقيمون بندر طما.

تم ضبط طرفـى المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث ‏إصابته بسبب قيام الطرف الأول بالوقوف بالسيارة رقم 18683 نقل سوهاج قيادة الأول أمام مطعم ملك الطرف الثانى ‏وآخرين وحدوث مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة.

تم التحفظ على السيارة بديوان المركز، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وضبط السلاح المستخدم، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3502 جنح المركز لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة. ‏

فى سياق متصل، أكد اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، أنه تم تنفيذ 26 حكم وقرار قضائى وإدارى بدائرة المديرية‏، ففى مركز شرطة جهينة تم تأمين تنفيذ 6 حكم وقرار قضائى، تحرر عن ذلك المحضر رقم 546 إدارى المركز لسنة 2016‏، وفى مركز شرطة المنشأة ‏تم تأمين تنفيذ "11 " حالة تعد على الأراضى الزراعية، تم تأمين تنفيذ 2 قرار تعدى على أملاك الدولة.

> تحرر عن ذلك المحضر رقم 954 إدارى المركز لسنة 2016‏، وفى مركز شرطة دار السلام تم تأمين إزالة 6 حالة تعد على الأراضى الزراعية، تم تأمين تنفيذ 1 قرار صادر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، تحرر عن ذلك المحضر رقم 876 إدارى المركز لسنة 2016 .

وشنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج حملة تموينية مكبرة بإشراف اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج.

أسفرت الحملة التى قادها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، العقيد محمد نصحى، مدير مباحث التموين عن ضبط 17 قضية تموينية منها ضبط عبد الناصر . ع . م، 45 سنة صاحب مخبز بلدى ويقيم دائرة مركز دار السلام لقيامه بالتلاعب فى ماكينة ‏استلام وصرف الدقيق المدعم واستيلائه على "468" شيكارة دقيق بلدى زنة الواحدة 50 كيلو جرام بإجمالى وزن 23 طن ‏و400 كجم دقيق وقدرت فروق الأسعار بمبلغ "60840" جنيهاً بقصد بيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير ‏مشروعة، تحرر عن ذلك الحضر رقم 3221 جنح مركز دار السلام لسنة 2016 .‏

وتم ضبط عفاف . ع . ع " 45 سنة صاحبة مخبز بلدى وتقيم دائرة مركز دار السلام لقيامها بالتلاعب فى ‏ماكينة استلام وصرف الدقيق المدعم واستيلائها على "310" شيكارة دقيق بلدى زنة الواحدة 50 كيلو جرام بإجمالى وزن ‏‏15 طن و500 كيلو جرام دقيق وقدرت فروق الأسعار بمبلغ "40300" جنيه بقصد بيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح ‏غير مشروعة تحرر عن ذلك الحضر رقم 3216 جنح مركز دار السلام لسنة 2016 .‏

وأنهت الحملة أعمالها بضبط "10" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، " 2 " قضية توقف عن إنتاج المخبز البلدى أثناء مواعيد العمل الرسمية، 2 قضية غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، قضية عدم الاحتفاظ بسجل حركة الدقيق بالمخبز.‏