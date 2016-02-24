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جامعة إندونيسية تمنح شيخ الأزهر الدكتوراه الفخرية تقديرا لجهوده الدينية

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جامعة إندونيسية تمنح شيخ الأزهر الدكتوراه الفخرية تقديرا لجهوده الدينية جامعة إندونيسية تمنح شيخ الأزهر الدكتوراه الفخرية تقديرا لجهوده الدينية
منحت جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، بمدينة مالانج بمحافظة جاوة الشرقية بإندونيسيا، الدكتوراه الفخرية للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تقديرا واعتزازا بإسهاماته وجهوده العلمية والدينية فى نشر قيم الوسطية والسلم والتعايش بين المجتمعات ونبذ العنف والإرهاب.

وتشهد مدينة مالانج احتفالية كبرى يشارك فيها أعضاء مجلس حكماء المسلمين وعدد من المسئولين الإندونيسيين الذين حرصوا على حضور تكريم الإمام، إضافة إلى حضور إعلامى وشعبى مكثف، وكان فى استقباله المحافظ وجميع القيادات بالمحافظة.

جدير بالذكر أن شيخ الأزهر يعامل معاملة الرؤساء والملوك فى كافة الإجراءات والتأمين داخل إندونيسيا.
>منح الدكتوراه الفخرية لشيخ الأزهر (1)

منح الدكتوراه الفخرية لشيخ الأزهر (2)

منح الدكتوراه الفخرية لشيخ الأزهر (3)

منح الدكتوراه الفخرية لشيخ الأزهر (4)
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