الأرصاد: طقس دافئ على كافة الأنحاء اليوم.. والعظمى فى القاهرة 23

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يبدأ، اليوم الأربعاء، الارتفاع التدريجى فى درجات الحرارة، ليسود طقس دافىء على كافة أنحاء الجمهورية نهارا بارد ليلا ، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا والشوائب العالقة نهارا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط غربا مثيرة للرمال والأتربة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف أما عن حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

>القاهرة 14 23

>الإسكندرية 14 23

>مطروح 12 25

>بورسعيد 15 21

>دمياط 15 22

>بلطيم 14 24

>الإسماعيلية 13 24

>السويس 13 24

>العريش 11 22

>نخل 8 26

>طابا 11 26

>الطور 15 25

>مرسى علم 16 24

>الغردقة 15 23

>شرم الشيخ 17 25

>رفح 10 21

>كاترين 5 24

>سيوة 9 28

>المنيا 9 24

>الفيوم 10 24

>رأس سدر 11 23

>أبوسمبل 12 26

>وسط الدلتا 14 23

>أسيوط 9 24

>سوهاج 10 24

>الأقصر 12 25

>أسوان 14 26

>شلاتين 14 25

>حلايب 15 23

>الوادى الجديد 11 24

>قنا 12 25

>نويبع 13 24

>السلوم 12 26

- الأرصاد : ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة غدا وطقس دافئ على كافة الأنحاء نهارا