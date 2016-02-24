دراسة بريطانية: تناول القهوة يحمى الكبد من آثار المشروبات الكحولية

هناك أدلة متزايدة على فوائد تناول القهوة على المدى الطويل، حيث ثبت أنها تقلل من خطر الإصابة يمرض السكر والزهايمر والشلل الرعاش، بخلاف العديد من الفوائد الصحية الأخرى التى لم يتم كشف النقاب عنها بعد.

وتسلط الدكتورة آمال أحمد، استشارى الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزئية بالمعهد القومى للأمراض المتوطنة والكبد، الضوء على دراسة حديثة قام بها باحثون من جامعة ساوثهامبتون البريطانية، اكتشفوا خلالها أن تناول القهوة يساعد فى حماية الكبد من الآثار الضارة للمشروبات الكحولية.

وتوضح د.آمال أنه من المعروف أن الكحول له أضرار كثيرة على الجسم، ويسبب الإفراط فى شرب الكحول زيادة كمية الدهون فى الكبد، وهو ما يعرف بمرض الكبد الدهنى (Fatty liver)، وبالأخص عندما يشكل الدهن أكثر من 5%-10% من وزن الكبد، وهى حالة مرضية قد تسبب للكبد ضررًا غير قابل للإصلاح، ما يعوقه عن أداء وظائفه كما ينبغى، كما أن هذا المرض قد يؤدى إلى مضاعفات خطيرة، من ضمنها تليف الكبد (Liver cirrhosis) وسرطان الكبد.

وتضيف الدكتورة آمال أحمد أنه بعد تجميع وتقييم نتائج 9 دراسات سابقة تضمنت أكثر من 400 ألف حالة، أظهرت النتائج دورًا وقائيًا مهمًا للقهوة، حيث ثبت أن تناولها بمعدل كوبين يوميًا أدى إلى خفض خطر الإصابة بتليف الكبد بنسبة 50% فى الأشخاص الذين يتناولون المشروبات الكحولية.

ونشرت هذه النتائج مؤخرًا خلال دراسة حديثة نشرت فى الدورية المعروفة " PLoS One".