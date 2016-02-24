جوليا روبرتس نجمة ساطعة في برومو La Vie Est Belle

طُرح البرومو الجديد للفيلم الإعلاني La Vie Est Belle من بطولة جوليا روبرتس Julia Roberts الذي جرى تصويره في أستوديوهات يونيفرسال ،كاليفورنيا.



ترجم إسم La Vie Est Belle الى اللغة الإنجليزية life is beautiful وأعطي عنواناً للفيلم، وهو من إخراج المخرج الهندي تارسم سينج Tarsem Singh الذي قام بتصويره على مدى 35 يوماً وعلى مساحة تمتد على 231 متراً مربعاً حيث استخدم المهندس توم فودنTom Foden 75 عاملاً في عملية الديكور وأكثر من 100 ألف حجر كريستال لإضاءة الدرج حيث تقف النجمة.



أطلّت جوليا Julia ، البالغة من العمر 48 عاماً ، بثوب من تصميم المصمّم الباريسي ألكسندر فوتييه Alexandre Vauthier الذي قام بتطريزه بـ 700 حبة كريستال سواروفسكي من Maison Lesage، كما نسقت الإطلالة بمكياج الفنان Genevieve Herr الذي رافق النجمة لسنوات عدّة.



عرض الفيلم الجمال الداخلي والخارجي الذي تملكه جوليا روبرتس Julia Roberts، حيث وصف المخرج جمال النجمة في تصريح صحفي بالخالد مع حيوية نادرة ودماثة مغرية، وأضاف أن جوليا Julia التي نراها في الحياة العادية هي نفسها التي نراها على الشاشة.

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