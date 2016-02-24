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Deadpool يسجّل 491.6 مليون دولار في 10 أيام !!!

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Deadpool يسجّل 491.6 مليون دولار في 10 أيام !!! Deadpool يسجّل 491.6 مليون دولار في 10 أيام !!!

الأربعاء 24-02-2016 00:27

شهدت المرتبة الخامسة على شباك التذاكر العالمي هذا الأسبوع، تراجع الفيلم الصيني Monkey King 2 حيث حصد 13 مليون دولار، ودخل فيلم Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny في المرتبة الرابعة حاصداً 21 مليون دولار، وشهدت المرتبة الثالثة دخول الفيلم الكرتوني Zootopia بعد أن سجّل 31.2 مليون دولار، وبقي الفيلم الصيني Mei ren yu (The Mermaid) في المرتبة الثانية حيث حصد مبلغ 56 مليون دولار، وصمد فيلم Deadpool في المرتبة الأولى بعد أن جمع مبلغ 85 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم How to Be Single الى المرتبة الخامسة حيث جمع 8.2 مليون دولار، ودخل فيلم The Witch في المرتبة الرابعة مع 8.8 مليون دولار، ودخل أيضاً فيلم Risen في المرتبة الثالثة حيث جمع 11.8 مليون دولار، وبقي فيلم Kung Fu Panda 3 في المرتبة الثانية مع 12.5 مليون دولار، وصمد فيلم Deadpool في المرتبة الأولى حيث حصد 56.4 مليون دولار وليصبح مجموع ايراداته العالمية والأميركية 491.6 مليون دولار في أول 10 أيام من بدء عرضه في الصالات.

في لبنان، تراجع فيلم How to Be Single الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 5312 شخص، وتراجع فيلم Alvin and the Chipmunks: The Road Chip الى المرتبة الرابعة مع 5599 مشاهد، وتراجع أيضاً فيلم مسرحية زياد الرحباني "بالنسبة لبكرا شو؟" الى المرتبة الثالثة حيث شاهده 6219 شخص، ودخل فيلم Risen في المرتبة الثانية مع 7438 مشاهد، ودخل فيلم Deadpool في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 21566 شخص.

في ، دخل فيلم The Finest Hours في المرتبة الخامسة حيث حصد مبلغ 543386 جنيه، ودخل فيلم "من ضهر راجل" في المرتبة الرابعة مع 564311 جنيه، وبقي فيلم The Boy في المرتبة الثالثة حاصداً 692480 جنيه، وبقي فيلم "الهرم الرابع" في المرتبة الثانية مع مليونين و 42365 جنيه، وصمد فيلم "أوشن 14" في المرتبة الأولى بعد أن جمع مليونين و 91965 جنيه.

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