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وول ستريت جورنال: التناقضات تقوض تحقيق السلام فى سوريا

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وول ستريت جورنال: التناقضات تقوض تحقيق السلام فى سوريا وول ستريت جورنال: التناقضات تقوض تحقيق السلام فى سوريا

>أكد تقرير للأمم المتحدة، نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم، أن الدول التى تدفع بجهود السلام فى سوريا هى نفسها التى تشعل الحرب هناك.

وفى هذا الصدد، قال باولو بينهيرو رئيس اللجنة المستقلة لشئون سوريا التابعة للأمم المتحدة فى حديث مع الصحيفة الأمريكية إن هذا التناقض هو الذى زاد من الصراع والمخاطر السياسية كما ساهم فى معاناة المدنيين.

وأضاف بينهيرو " إن اللجنة الدولية أبلغت الدول ذاتها بذلك وأنه من الأفضل الالتزام التام بالعملية السياسية بدلا من إشعال الصراع، وأشار إلى أن المجال الجوى فوق سوريا أصبح مكتظا وله عواقب إنسانية.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال ان التقرير الأممى الذى سرد تفاصيل ما يجرى فى سوريا فى 31 صفحة يعد الحادى عشر الذى تصدره اللجنة منذ تشكيلها عام 2011 للتحقيق وتوثيق الحرب فى سوريا.

وأضافت " إن التقرير قدم قائمة بالتوصيات لتحقيق سلام دائم فى سوريا وهى التوصيات التى وصفتها الصحيفة بأنها لم تجد حتى الآن آذانا صاغية.
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