اليوم.. محافظ الدقهلية يلتقى بأمناء أحزاب لبحث مستجدات المحافظة

يلتقى المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، فى تمام الحادية عشرة من صباح اليوم الثلاثاء، بأمناء أحزاب سياسية بمحافظة الدقهلية، لبحث عدد من الأمور المستجدة على الساحة المحلية وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

يذكر أن إمام وعد فى اجتماعه الأخير بأمناء بعض الأحزاب السياسية بالدقهلية، بأنه سيلتقى بهم بشكل دورى مرة كل شهر، وذلك لمناقشة الأوضاع السياسية، وتقييمهم للأداء، وما يتلمسونه من حياة المواطنين، لتلبية احتياجات مواطنى محافظة الدقهلية.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة مركز معلومات شبكات المرافق بالوحدات المحلية بالدقهلية اجتماعه الدورى، فى الخامسة من مساء غد، برئاسة المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية.

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