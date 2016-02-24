أخبار عاجلة

تغطية خاصة - شقيقة النائبة مارجريت عازر كانت متواجدة بكنيسة مارجرجس بطنطا أثناء تفجيرها -
إقالة اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية وعدد من قيادات الأمن الوطنى -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة وادي دجلة أمام الشرقية والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
الأهلي يوضح موقفه من مواجهة الاتحاد بالإسكندرية بعد تفجير «المرقسية» -
النصر للتعدين يواصل صحوته بفوز صعب على الداخلية -
محمد صلاح ينعى شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
الجبلاية وسموحة تنعيان شهداء انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
«سيلفي» ينهي خلاف حارس الأهلي و«الكابيتانو» -
تغطية خاصة - بدء نشر وحدات من القوات المسلحة لتأمين المنشآت الحيوية والهامة بالمحافظات كافة -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 9-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي "تغطية خاصة عن تفجيري طنطا والإسكندرية " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اليوم.. محافظ الدقهلية يلتقى بأمناء أحزاب لبحث مستجدات المحافظة

Google+ Print
اليوم.. محافظ الدقهلية يلتقى بأمناء أحزاب لبحث مستجدات المحافظة اليوم.. محافظ الدقهلية يلتقى بأمناء أحزاب لبحث مستجدات المحافظة
يلتقى المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، فى تمام الحادية عشرة من صباح اليوم الثلاثاء، بأمناء أحزاب سياسية بمحافظة الدقهلية، لبحث عدد من الأمور المستجدة على الساحة المحلية وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

يذكر أن إمام وعد فى اجتماعه الأخير بأمناء بعض الأحزاب السياسية بالدقهلية، بأنه سيلتقى بهم بشكل دورى مرة كل شهر، وذلك لمناقشة الأوضاع السياسية، وتقييمهم للأداء، وما يتلمسونه من حياة المواطنين، لتلبية احتياجات مواطنى محافظة الدقهلية.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة مركز معلومات شبكات المرافق بالوحدات المحلية بالدقهلية اجتماعه الدورى، فى الخامسة من مساء غد، برئاسة المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365