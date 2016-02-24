عامل يقتل والدته بسوهاج انتقاما لشرفه ويلقى بجثتها داخل الترعة

أقدم عامل فى بداية العقد الثالث من العمر بقتل والدته والتخلص من جثتها بإلقائها بترعة الفؤادية بجوار الكوبرى، وذلك انتقاما لشرفه كونها سيئة السمعة، وحاول إثنائها عن ذلك عدة مرات دون جدوى، وقيام أقاربه بمعايرته بذلك.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جرجا، يفيد بالعثور على جثة لسيدة طافية بإحدى الترع دائرة المركز، ولم يتعرف عليها أحد من الأهالى.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، العميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية، وقاده العقيد محمد على رئيس فرع بحث الجنوب والعقيد صلاح أبو القاسم وكيل الفرع، حيث توصلت تحريات الرائد محمد السيد مجلى، رئيس مباحث قسم شرطة جرجا، إن الجثة المعثور عليها تخص "ج . غ . ع .ا" ربة منزل وتقيم بناحية ‏الخلافية دائرة مركز جرجا.

وعثر عليها بترعة الفؤادية بجوار كوبرى المغاربة دائرة القسم مصابة "بالرأس والوجه والعنق" ‏‏وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة نجلها "ن . إ . أ ‏. ف" 37 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، وذلك انتقاماً لشرفه، لكون المجنى عليها سيئة ‏السمعة وحاول إثنائها عن ذلك عدة مرات دون جدوى، وقيام أقاربه بمعايرته بذلك، وبسؤال زوجته "ز . ر . ع " 30 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية أقرت بارتكاب زوجها ‏للواقعة، وقيامه بإلقائها بالترعة المشار إليها، و‏عقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب، ‏وتحرر عن ذلك المحضر رقم 352 إدارى قسم شرطة جرجا، وبالعرض على النيابة العامة قررت تشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

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