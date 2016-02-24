اليوم.. إعلان إشارة بدء الملاحة فى قناة شرق بورسعيد

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمحافظين والسفراء ورؤساء المنظمات الملاحية العالمية يشهدون، اليوم الأربعاء، إعلان إشارة بدء الملاحة في قناة شرق بورسعيد التي نفذت في زمن قياسي استغرق ثلاثة أشهر فقط بدلا من سبعة أشهر وذلك بالتعاون مع شركتى Great Lake الأمريكية، و Dredging International البلجيكية.

وأشار مميش، إلى أن قناة شرق بورسعيد تمتد عند المدخل الشمالي لقناة السويس داخل مياه البحر المتوسط بطول 9.5 كيلو متر، وبعمق 18.5 متر، وبلغت بأعمال التكريك 12.5 مليون متر مكعب، بتكلفة 37 مليون دولار.

بدأت أعمال التكريك فى 15 نوفمبر 2015 وتم الانتهاءً من أعمال التكريك ووضع الشمندورات والعلامات الملاحية بعد مرور ثلاثة أشهر فقط، تأكيداً على الروح المعنوية العالية للعاملين بالمشروع، خاصة بعد افتتاح قناة السويس الجديدة في السادس من أغسطس 2015.

وأكد مميش أن قناة شرق بورسعيد تهدف إلى تسهيل عملية دخول وخروج السفن القادمة من وإلى ميناء شرق بورسعيد، حيث إن السفن المتجهة من وإلى الميناء لن تضطر لاستخدام المجرى الملاحي لقناة السويس، كما هو الحال حالياً، والالتزام بنظام القوافل، وهو ما يؤدى إلى إهدار وقت طويل في انتظار اللحاق بالقافلة وزيادة الأعباء المالية على السفن وبطء عملية الدخول والخروج من وإلى الميناء وانخفاض حجم البضائع المتداولة بالميناء.

وأضاف أنة من المنتظر أن يؤدي افتتاح قناة شرق بورسعيد إلى رفع تصنيف الميناء عالمياً وزيادة حجم البضائع المتداولة في هذا الميناء الواعد الذي يضم عدداً من الأرصفة العاملة والجارى إنشاؤها وتطويرها لتصبح ميناءاً عالمياً بكل المقاييس، حيث أنه يوجد في موقع عبقرى فى ملتقى البحرين الأبيض والأحمر في قلب العالم، وهو الأمر الذي سيعمل على فتح فرص الاستثمار في المنطقة المحيطة بالميناء أو الظهير الجغرافي لعمل مناطق صناعية ولوجستية تعتمد على التصدير والاستيراد من خلال الأرصفة المستحدثة في الميناء.

وتابع مميش:" ميناء شرق بورسعيد يدخل ضمن مشروع التنمية الاقتصادية بمنطقة قناة السويس، الذي يتضمن تطوير 6 موانئ، ابتداء من المدخل الجنوبي للمجرى الملاحي لقناة السويس، وذلك بموانئ العين السخنة و الأدبية و الطور، حتى المدخل الشمالي للمجرى الملاحي بميناء شرق بورسعيد وميناء غرب بورسعيد، بالإضافة لميناء العريش".

- مهاب مميش: قناة السويس استفادت من عرض تجارب المسارات البديلة