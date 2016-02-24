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اليوم.. سماع مرافعة الدفاع بمحاكمة 47 متهما باقتحام قسم شرطة التبين

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اليوم.. سماع مرافعة الدفاع بمحاكمة 47 متهما باقتحام قسم شرطة التبين اليوم.. سماع مرافعة الدفاع بمحاكمة 47 متهما باقتحام قسم شرطة التبين
تستكمل اليوم الأربعاء الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان، وأمانة سر وحمدى الشناوى، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر محاكمة 47 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم التبين"، لاتهامهم باقتحام قسم شرطة التبين، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، ومن المقرر سماع مرافعة الدفاع لجلسة اليوم.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين عددا من التهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

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مصر 365