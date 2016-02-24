17 مارس.. "الشعر والسياسة بروما الأوغسطية " فى محاضرة بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية الساعة الثانية ظهر يوم الخميس الموافق 17 مارس 2016 محاضرة عامة بعنوان "استقبال الشعر والسياسة السكندريَّين فى روما الأوغسطية" للدكتور جوزيف د. رييد، أستاذ الدراسات الكلاسيكية والأدب المقارن بجامعة براون، وتدير المحاضرة الدكتورة ماجدة النويعمى، أستاذ الأدب اللاتينى بقسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، وستذاع المحاضرة عبر الإنترنت (مؤتمر فيديو ) باللغة الإنجليزية، وتصحبها ترجمة فورية إلى اللغة العربية.

وقالت أمنية منير فتح الله، مدير إدارة خدمات المعلومات بقطاع المكتبات فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، بأن المحاضرة تأتى فى إطار الموسم الخامس للبرنامج الثقافى لمشروع الإسكندرية الذى يهدف إلى خدمة الباحثين المتخصصين فى دراسة مكتبة الإسكندرية القديمة وتاريخ وحضارة الإسكندرية، وما يتصل بذلك من موضوعات أخرى، فيقدم برنامجًا ثقافيًا للتعريف بتاريخ المدينة ومكتبتها فى فترة ازدهارها كمركز إشعاعٍ ثقافى وحضارى.