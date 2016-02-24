نائبة بكفرالشيخ: لا أخشى إلا الله ومصلحة 90 مليون مصرى أهم من تصفية الحسابات

قالت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، إنها لا تخاف من أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تعنيها تهديدات أحد لأنها مقتنعة فقط بأنها أتت للبرلمان لخدمة الأهالى، مؤكدة أنه لا وقت بالمجلس إلا للحديث عن مشاكل الناس، لأننا مهمومون بالفقراء، وجئنا للمجلس لعمل تشريعات ورفع الظلم على الناس.

وأضافت: "هناك من المصريين لا يستطيعون توفير طعامهم وهناك الآلاف يحلمون بطوق النجاة، مما هم فيه ويريدون الاستقرار والطمأنينة وللأسف هناك من لا يهمه إلا تصفية الحسابات فقط، وهذا لن أسكت عليه مهما كلفنى الأمر"، مؤكدة: "مش عارفة هو ليه كل حياة المستشار مرتضى منصور متمحورة على تصفية حسابات مع الآخرين، مضيفة: "لا أخاف من مرتضى منصور ولا غيره إلا الله".

وقالت هالة أبو السعد: كل ما حدث أن المستشار مرتضى منصور كان يقوم بتوزيع سيديهات وأوراق على النواب تخص الإعلامى عمرو أديب، لكنها وقفت وقالت له إن البرلمان ليس مكانا لتصفية الحسابات الشخصية، مؤكدة أنها فوجئت برد فعل المستشار مرتضى منصور الذى شن هجومًا حادًا عليها قائلاً لها: "أنا مش هسيبك وهتشوفى"، مشيرة إلى أنه تم إثبات ذلك بمحضر الجلسة رقم 23.

وأشارت إلى أنه عقب وقوفها فى وجه مرتضى منصور انتفضت القاعة بالتصفيق لها، وفى الاستراحة جاءت مجموعة كبيرة من النواب لتحيتها على موقفها.