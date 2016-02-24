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مواطن يناشد مدير أمن الشرقية حمايته لبناء قطعة أرض بكفر شلشمون

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ناشد عبد الخالق عبد الفتاح سمير، موظف بالإدارة الزراعية بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، حمايته ومساعدته من بناء قطعة أرض مساحتها 90 مترا بناحية قرية كفر شلشمون باسم زوجته "ماجدة السيد"، وذلك لتضرره من قيام أحد جيرانه بالشارع بمنعه من البناء.

وقال "عبد الخالق" إنه يريد بناء قطعة أرض وحاصل على تصاريح البناء من الوحدة المحلية الخاصة بالشرقية، ولكن أحد جيرانه يمنعه من البناء، وقام ببناء سور خراسانى بأول الشارع وبجانب قطعة الأرض، مما يعوق عملية البناء، وعندما حاول بناء قطعة الأرض حدثت مشاجرة بين وبين جاره.

وناشد "عبد الخالق" مدير أمن الشرقية وقيادات مركز شرطة منيا القمح بمساعدته فى الحصول على حقه، خاصة بعد تجاهل الوحدة المحلية ومجلس مدينة منيا القمح شكواه، قائلا: "رغم حصولى على تصاريح البناء وصدور قرار إزالة للسور المخالف الذى قام جارى ببائه بعرض الشارع، ولكن المحليات تتعنت عن تنفيذ القرار، وأخشى حدوث مشاجرات تسفر عن وقوع دماء، خاصة أنى أحترم القانون وأقوم شهريا بالتبرع لصندوق تحيا ".

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