الموافقة على إنشاء ملاعب بتكلفة 34 مليون جنيه بجنوب سيناء

قال على أنور الشناوى مدير عام الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إنه فى إطار الاهتمام بالشباب وتوفير المنشآت الرياضية والشبابية، وافق المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على تلبية احتياجات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء من منشآت وملاعب رياضية بمختلف قرى ومدن المحافظة بمبلغ 34 مليون ونصف للإنشاءات الجديدة، واستكمالا للبعض والتى شملت إنشاء 18 ملعب خماسى قدم نجيل صناعى بتكلفة 7 ملايين ومائتى ألف جنيه على مستوى مدن المحافظة وتنفيذ جهاز الخدمة الوطنية وإنشاء 9 ملاعب قانونية نجيل صناعى بتكلفة 23 مليونا و850 ألف تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع.

وسيتم استكمال سور مركز شباب رأس سدر بتكلفة 550 ألفا وتخطيط للموقع العام وإنشاء لأند سكيب بالاستاد الرياضى بتكلفة 3 ملايين جنيه.