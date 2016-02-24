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باحثون:تناول أوميجا 3 أثناء الحمل يقلل من العيوب الخلقية للجنين

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باحثون:تناول أوميجا 3 أثناء الحمل يقلل من العيوب الخلقية للجنين باحثون:تناول أوميجا 3 أثناء الحمل يقلل من العيوب الخلقية للجنين
كشفت الأبحاث التى أشرف عليها فريق من العلماء بجامعة غرناطة وكينجز كوليدج لندن، عن أن تناول الأمهات لأوميجا 3 يوميًا يمكن أن يساعد فى منع أو الحد من مخاطر معاناة الأطفال حديثى الولادة من فقر الدم.

وأثبت البحث العلمى للمرة الأولى، أن حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) غير المشبع من الأحماض الدهنية أوميجا 3، يعزز حصول الجنين على الكمية الكافية من الحديد وذلك بفضل الجينات الرئيسية التى تنظم نقله من خلال المشيمة.

وأوضح الباحثون أن فوائد تناول أوميجا 3 أثناء الحمل لا تعد ولا تحصى حيث أكدت الأبحاث أنها تقلل فرص وجود العيوب الخلقية فى الأجنة كما أنها تساعد على تعزيز نمو المخ للجنين.

وأضاف الباحثون أن تناول الحوامل للمكملات الغذائية الغنية بالأوميجا 3 أثناء الحمل يمكن أن تقلل الضرر الذى يصيب مخ الأطفال وتعزز الذاكرة والذكاء لديهم.
>ونشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today.

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