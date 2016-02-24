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النيابة تستعجل التحريات فى واقعة دهس طفلين بأتوبيس مدرسى بالبساتين

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النيابة تستعجل التحريات فى واقعة دهس طفلين بأتوبيس مدرسى بالبساتين النيابة تستعجل التحريات فى واقعة دهس طفلين بأتوبيس مدرسى بالبساتين
أمر أحمد عزت، مدير نيابة البساتين، استعجال تحريات ضباط المباحث النهائية، فى واقعة اتهام سائق أتوبيس ومشرفة بمدرسة خاصة، بقتل خطأ وتعريض حياة أطفال للخطر، عقب دهس أتوبيس المدرسة ذاته لطفلين أشقاء.

كانت البداية بتلقى قسم شرطة البساتين، بلاغا من أهالى دائرة القسم يفيد بقتل طفلين أشقاء أمام عقارهما عقب دهس أتوبيس مدرستهما لهما، وبالانتقال ضباط المباحث بصحبة عدد من الأفراد إلى مكان الحادث، لمناظرة الجثث والمعاينة للوقوف على ملابسات الواقعة. وتبين مقتل طفل بلغ من العمر 8 سنوات وشقيقته 4 سنوات، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

كان أحمد عزت، مدير نيابة البساتين، امر بحبس سائق أتوبيس ومشرفة بمدرسة خاصة، لاتهامهما بقتل خطأ وتعريض حياة أطفال للخطر، عقب دهس أتوبيس المدرسة ذاته لطفلين أشقاء، 4 ايام على ذمة التحقيقات، بالإضافة لتحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء مسئولى المدرسة، وصرحت النيابة العامة على الفور بدفن جثث الأطفال بعد تقرير مفتش وزارة الصحة.

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مصر 365