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شيخ الأزهر يصل جامعة مولانا مالك إبراهيم بأندونسيا لتسلم الدكتوراة الفخرية

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شيخ الأزهر يصل جامعة مولانا مالك إبراهيم بأندونسيا لتسلم الدكتوراة الفخرية شيخ الأزهر يصل جامعة مولانا مالك إبراهيم بأندونسيا لتسلم الدكتوراة الفخرية
وصل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، قبل قليل، إلى مدينة مالانج بمحافظة جاوة الشرقية، حيث من المقرر أن يمنح الدكتوراة الفخرية من جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية، تقديراً واعتزازاً باسهاماته وجهوده العلمية والدينية فى نشر قيم الوسطية والسلم والتعايش بين المجتمعات ونبذ العنف والإرهاب.

ومن المقرر، أن تشهد مدينة مالانج احتفالية كبرى يشارك فيها أعضاء مجلس حكماء المسلمين، وعدد من المسؤولين الأندونيسيبن الذين حرصوا على حضور تكريم الإمام، إضافة إلى حضور إعلامى وشعبى مكثف، و كان فى استقباله المحافظ وجميع القيادات بالمحافظة.

والجدير بالذكر أن شيخ الأزهر يعامل معاملة الرؤساء والملوك فى كافة الإجراءات والتأمين داخل اندونيسيا.

بالفيديو.. نائب رئيس إندونيسيا يقيم مأدبة عشاء لشيخ الأزهر الشريف

بالصور..شيخ الأزهر يفضح الغرب من إندونسيا ويطلق دعوة للتعايش.. أحمد الطيب يرد على بابا الفاتيكان: اضطهاد بعض المسيحيين يقع أضعافه على المسلمين..رؤساء كنائس بأمريكا يبيحون الشذوذ فكيف سيواجهون المسيح؟

بالصور.. الإمام الأكبر يصلى بجوار الشيعة فى إندونيسيا ويدعو للأخوة

بالفيديو.. استقبال حافل لشيخ الأزهر بجامعة "شريف هداية الله" فى جاكرتا

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مصر 365

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