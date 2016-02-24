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الخميس.. افتتاح المؤتمر الدولى الثانى للطب الشرعى والسموم بجامعة المنيا

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الخميس.. افتتاح المؤتمر الدولى الثانى للطب الشرعى والسموم بجامعة المنيا الخميس.. افتتاح المؤتمر الدولى الثانى للطب الشرعى والسموم بجامعة المنيا
ينظم قسم الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة المنيا، المؤتمر الدولى الثانى للطب الشرعى والسموم الإكلينيكية، فى الفترة من 25 إلى 26 فبراير 2016، تحت رعاية الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، واللواء طارق نصر، محافظ المنيا، وذلك بالتعاون مع اتحاد الأطباء الشرعيين العرب، ومجلة التحليل الجنائى والطب الشرعى والسموم الهندية، ونقابة الأطباء، فرع المنيا.

وأكد الدكتور جمال أبو المجد، بأن المؤتمر يهدف إلى مناقشة كل ما هو جديد فى مجال الطب الشرعى وعلاج حالات التسمم والإدمان والسموم البيئية والباثولوجيا الطبية الشرعية وربط ذلك بمشكلات المجتمع للوصول إلى حلول مقبولة وعملية لهذه المشاكل.

وأضاف أبو المجد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، بأنه سوف يتم مناقشة 25 ورقة بحثية خلال ورش عمل المؤتمر، وذلك بحضور كوكبة من العلماء المصريين والدوليين، كما سيعقد على هامش المؤتمر ورشتين عمل إحداهما ورشة عمل عن أبحاث التزييف والتزوير وأحدث ما توصل إليه الطب الشرعى، والآخرى عن تحاليل غازات الدم فى الرعاية المركزة، وذلك لرفع كفاءة الأطباء الشرعيين على مستوى الجمهورية.

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