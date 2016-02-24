بالفيديو..أهالى "أبو مرة" بالشرقية يستغثون لإنقاذهم من الأوبئة لتراكم القمامة بالترعة

كارثة بيئية تشهدها عزبة "أبو مرة" إحدى القرى بالشرقية، بسبب تراكم القمامة داخل الترعة، مما تسبب فى تلوث المياه وانتشار الأمراض.

وقال الأهالى لـ"اليوم السابع"، إن عزبة أبو مرة التابعة لمركز ديرب نجم، إن الترعة المارة بالقرية، تتراكم داخلها القمامة منذ سنوات، وتقدمنا بالعديد من الشكاوى للمسئولين دون اهتمام منهم، لافتا إلى أن تراكم تلك القمامة سبب فى انتشار الأمراض والأوبئة بين الأهالى.

واستغاث الأهالى باللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، والدكتور حسام مغازى وزير الرى والدكتور خالد فهمى وزير البيئة بضرورة الاهتمام بشكواهم ورفع تلك القمامة وتطهير الترعة منها، حافظا على أرواحهم بالأخص الأطفال.