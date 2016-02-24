"لا للأحزاب الدينية" تتواصل مع أعضاء بالبرلمان لضمهم لـ"امنعوا النقاب"

قال محمد عطية، منسق حملة "لا للأحزاب الدينية"، إن الحملة تتواصل مع كل من الدكتورة آمنة نصير، والدكتور أنيسة حسونة، عضوى مجلس النواب، لمطالبتهما بالانضمام إلى مبادرة الحملة "امنعوا النقاب فى المؤسسات الحكومية".

وأضاف منسق حملة " لا للأحزاب الدينية"، لـ"اليوم السابع"، أن الشيخ أسامة القوصى الداعية الإسلامى أعلن ترحيبه بالحملة ، وكذلك الشيخ نبيل نعيم القيادى الجهادى السابق، موضحا أنهم سيبحثون الأسبوع المقبل مدى إمكانية ضم شخصيات سياسية جدد للمبادرة.

- "لا للأحزاب الدينية" تبدأ تفعيل حملة "امنعوا النقاب" بلقاء مع جابر نصار