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أحدث توصيات الأدوية للمرضى الخاضعين لجهاز القلب والرئة الصناعى "إكمو ECMO"

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أحدث توصيات الأدوية للمرضى الخاضعين لجهاز القلب والرئة الصناعى "إكمو ECMO" أحدث توصيات الأدوية للمرضى الخاضعين لجهاز القلب والرئة الصناعى "إكمو ECMO"
كشفت الدكتورة نجلاء بزان، رئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية بمستشفيات جامعة القاهرة عن أحدث توصيات الأدوية للمرضى الذين يخضعون لاستخدام جهاز القلب والرئة الصناعى المعروف باسم إكمو ECMO، والذى لا يوجد منه فى منه سوى جهاز واحد، على حد قولها، داخل قسم طب الحالات الحرجة بمستشفيات جامعة القاهرة فى وحدة د.شريف مختار، لأنه باهظ الثمن ويحتاج إلى فريق عمل كامل.

وتابعت د.نجلاء فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" خلال مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض القلب المنعقد بأحد فنادق القاهرة أن جهاز الإكمو مخصص لمرضى الفشل التنفسى الحاد ومرضى فشل الدورة الدموية، حيث يدعم الرئة والقلب المريضين ويخفف العبء عنهما حتى يستعيدا حالتهما الصحية، وظل يستخدم داخل مستشفيات جامعة القاهرة على مدار العامين الماضيين، وخضع لاستخدامه حوالى ٢٢ مريضًا، حيث يمر دم المريض عبر الجهاز فيتم إزالة ثانى أكسيد الكربون وإضافة غاز الأكسجين.

وأوضحت د.نجلاء أن المرضى المحجوزين بالعناية المركزة يحتاجون بشدة إلى استخدام جهاز الإكمو حال فشل التنفس الصناعى فى تحسين حالتهم المرضية إذا لم تجد الأدوية نفعًا معهم.

وأضافت رئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية أن التوصيات الجديدة أكدت ضرورة أن يقوم الصيدلى بمراقبة نسبة العقاقير وضبط جرعات الأدوية التى يتناولها المرضى الذى يخضعون لجهاز ECMO بناء على حركية الدواء واعتمادًا على نسبته فى الدم، وبالأخص الأدوية التى تمتلك مؤشرا أو منسبا علاجيا THERAPEUTIC INDEX قليل، وبالأخص عن تناول أدوية: "فنتانيل" و"ميدازولام" و"فانكومايسين".

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مصر 365

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