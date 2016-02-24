مجلس الأمن يدين تفجيرات دمشق وحمص ويدعو إلى استئناف مبكر للمفاوضات

>أدان مجلس الأمن الدولى بشدة الهجمات الإرهابية التى استهدفت يوم الأحد الماضى ريف دمشق و حمص، ودعا إلى استئناف مبكر للمفاوضات السورية السورية.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن فى بيان جاء بمبادرة روسية أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أمس الثلاثاء عن دعمهم لجهود المبعوث الأممى الخاص ستيفان دى ميستورا، مشددين على ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاقات التى تم التوصل إليها فى اجتماع مجموعة الدعم الدولية لسوريا فى 11 فبراير الجارى.

وكانت سوريا قد شهدت الأحد الماضى هجمات دموية استهدفت منطقة السيدة زينب فى ريف دمشق وحى الزهراء بمدينة حمص تسببت بمقتل أكثر من 130 شخصا.

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