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اليوم.. استئناف محاكمة 11 متهما بأحداث عنف منشأة القناطر

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اليوم.. استئناف محاكمة 11 متهما بأحداث عنف منشأة القناطر اليوم.. استئناف محاكمة 11 متهما بأحداث عنف منشأة القناطر
تستأنف اليوم الأربعاء الدائرة الخامسة إرهاب برئاسة المستشار "محمد ناجى شحاتة" وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وأمانة سر أحمد صبحى عباس نظر محاكمة المتهمين فى قضية "أحداث عنف منشأة القناطر" وعددهم 11 متهما.

وكان الدفاع بالجلسة السابقة طلب رد قاضى المحاكمة، فقرر القاضى تأجليها لجلسة اليوم لحين اتخاذ إجراءات الرد من المحامين.

وقد أسند أمر الإحالة للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية للعمل على تكدير الأمن والسلم العام ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية مشخشنة وغير مشخشنة، وترويع المواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم والتظاهر و التحريض على العنف بمنطقة "منشية القناطر".

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مصر 365