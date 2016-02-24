اليوم.. أولى جلسات رد ناجى شحاتة بخلية إمبابة الإرهابية

تنظر محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء أولى جلسات دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد المستشار محمد ناجى شحاتة، من المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية إمبابة الإرهابية"، لإعلانه عن موقف عدائى ضد المتهمين وضد ثورة 25 يناير، وذلك أمام الدائرة 46 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة.

وتضم قائمة المتهمين كلا من، "محمد حمدى زكى، وأنس مصطفى حسين، ومحمد أحمد عبدالحميد، وإسلام عبد القادر محمد، وحسن على حسن، ومحمود خليفة، وإسلام صابر سمان، ومحمد محمود عبد المنعم، وأشرف عبدالفتاح، ومحمود يوسف، وممدوح أبو العلا رمضان، ومحمود فتح الله، وحسام إبراهيم سيد، ومحمد حسين محمود، ومحمود فتح الله، وعبدالرازق حسن محمود".

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت لهم اتهامات، بأنهم فى غضون الفترة من 2013 وحتى 10 مارس 2015، بمنطقة إمبابة، قاموا بتأسيس وإدارة والانضمام وتمويل جماعة، على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من أداء عملها وتعطيل المواصلات والإضرار بالوحدة الاجتماعية والسلام الاجتماعى وتكفير الحاكم والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة والمسيحيين واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجتمع للخطر.