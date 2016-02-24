وزير البيئة لـ"اليوم السابع": بناء متحف جيولوجى بمحمية الغابة المتحجرة

قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إن الوزارة تجهز لبناء متحف جيولوجي بمحمية الغابة المتحجرة، لخدمة سكان المنطقة.

وأوضح خالد فهمى، لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة تنسق مع وزارة الإسكان لتطويرها، وتبحث معها تنمية المنطقة الموجودة بها، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة جيولوجية من الخبراء كى تقوم بفحص المنطقة لتحديد الأنشطة الاقتصادية الممكن تنميتها بها.

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