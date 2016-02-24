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اليوم.. نظر استئناف حمدى الفخرانى على حبسه فى"الابتزاز واستغلال النفوذ"

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اليوم.. نظر استئناف حمدى الفخرانى على حبسه فى"الابتزاز واستغلال النفوذ" اليوم.. نظر استئناف حمدى الفخرانى على حبسه فى"الابتزاز واستغلال النفوذ"
تستكمل محكمة جنح مستأنف أكتوبر برئاسة المستشار أحمد حجاج وعضوية المستشارين سامح الشريف وعلى نصرت وأمانة سر صبري محمد، اليوم الأربعاء، نظر استئناف المهندس حمدى الفخرانى على حكم حبسه 4 سنوات فى القضية المتهم فيها بـ"الابتزاز واستغلال النفوذ".

كانت مباحث الأموال العامة، ألقت القبض على حمدى الفخرانى، رئيس جمعية مكافحة الفساد، فى فيلا بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، بتهمة تقاضى مليون جنيه من أصل 5 ملايين جنيه متفق عليها، من صاموئيل زكى، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التى تطالب باسترداد الدولة، للأرض الخاصة بالشركة.


>- إحالة دعوى الفخرانى للمطالبة بنسخة من التحقيقات معه بقضية الرشوة للمفوضين

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