الجزائر تقرر حظر شحن بطاريات الليثيوم امتثالا لقرار المنظمة الطيران المدنى

>قررت الجزائر، اعتبارا من الأول من إبريل القادم، حظر الشحن الجوى لبطاريات الليثيوم المستخدمة فى الهواتف النقالة، وأجهزة الكمبيوتر المحمول، والأجهزة الإلكترونية الصغيرة مثل لعب الأطفال.

يأتى هذا القرار امتثالا لقرار المنظمة الدولية للطيران المدنى القاضية بحظر شحن بطاريات الليثيوم على طائرات الركاب، ومنع حملها نهائيا بسبب المخاطر التى قد يسببها هذا النوع من البطاريات.

وأوضح مدير مطار هوارى بومدين الدولى الطاهر علاش أن الجزائر معنية بقرار المنظمة الدولية للطيران المدنى، والذى أمر بحظر نهائى لشحن بطاريات الليثيوم فى طائرات شركتى الخطوط الجوية الجزائرية وطاسيلى للطيران، إضافة إلى بعض الشركات الدولية العاملة فى الجزائر، مؤكدا أن حمل كل أنواع الهواتف النقالة والحواسيب المحمولة وكذا لعب الأطفال سيخضع لإجراءات خاصة، خصوصا أنها تعمل بواسطة بطاريات الليثيوم، إذ يجب أن يتم نقل المواد التى قد تتسبب بإصابات أو تشكل خطرا على الأمن والسلامة فى الأمتعة المسجلة فقط، ولا يمكن نقلها فى الأمتعة المحمولة داخل المقصورة، كما ينبغى أن تكون المواد مغلفة بشكل مناسب لنقلها فى الأمتعة المسجلة، وذلك وفقا لتنظيمات الاتحاد الدولى للنقل الجوى.

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