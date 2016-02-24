جيجي حديد تسجّل إطلالات جريئة في عروض الأزياء مؤخراً

لفتت العارضة الشابة جيجي حديد Gigi Hadid الأنظار في أيام أسبوع نيويورك للموضة خلال الأسبوع الماضي، وأصبحت نجمة العروض وحديث الصحافة بلا منازع، في هذه المساحة جمعنا لك أجمل إطلالاتها على منصة العرض وفي شوارع نيويورك.

قبل بداية أسبوع الموضة كانت جيجي حديد حاضرةً في عرض الأزياء المميز الذي أقيم في افتتاح فيلم Zoolander2 وقادت عارضات الأزياء بفستان جميل من مارك جاكوبز Marc Jacobes كما كانت إحدى العارضات المميزات في عرض دايان فون فوريستنبرغ DVF وساهمت في تصميم مجموعة تومي هيلفيغر Tommy Hilfiger لموسم خريف وشتاء2016 وكانت نجمة العرض هناك حيث ارتدت 3 إطلالات مختلفة واختتمت العرض بفستان قصير وناعم.

ولاحقت عدسات المصورين جيجي حديد في شوارع نيويورك كذلك، فصورت أناقتها اليومية خارج عروض الأزياء، حيث احتمت بالمعاطف الطويلة من برودة الأجواء بتنسيقات عصرية ناعمة، في إحدى إطلالاتها ارتدت تنورة جلدية قصيرة باللون الأسود ونسقتها في إطلالة سوداء بالكامل مع معطف طويل وبوت عصري طويل العنق، وفي إطلالة أخرى اختارت اللون الأحمر الناري في إطلالة عصرية وأنيقة.

على الرغم من قلة العروض التي ظهرت فيها إلا أنّ هذه العارضة الشابة كانت حديث كل من يتابع عروض نيويورك سواءً في إطلالاتها اليومية أو بحضورها اللافت على المنصات، شاهدي إطلالاتها المتنوعة في الصور أعلاه وأخبرينا أيّ منها تفضلين؟