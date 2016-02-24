الرومانسية عنوان اليوم الثالث من اسبوع الموضة في لندن

تنوعت الابداعات في ثالث أيام اسبوع الموضة في لندن لموسم خريف وشتاء 2016-2017 للألبسة الجاهزة، حيث كان فيه الكثير من الأسماء اللامعة ودور الأزياء البريطانية العريقة، وقد طغت الأجواء الرومانسية على التصاميم بشكل عام ولاسيما أن كان هنالك الكثير من المصممين الذين قدموا صيحة الورود بأجمل الطرق.

ومنهم دار "اردم" Erdem الذي أعادنا الى أزمنة مختلفة بين العشرينيات والأربعينيات والخمسينيات من خلال التصاميم الأنثوية المرهفة، ورسومات الورود التي بدت خريفية وذات ألوان باردة.

كذلك تمحورت مجموعة "كريستوفر كاين" Christopher Kane حول الورود التي يعشقها كثيراً، ويقدمها كل موسم بطريقة مختلفة، وهذا الموسم كان لها التأثير الأكبر وبرزت بشكل واضح على مختلف التصاميم ان كان عن طريق طبعات ورسومات أو عن طريق أشكال مجسمة ثلاثية الأبعاد.

"بيتر بيلوتو" Peter Pilotto قدم صيحة الورود على طريقته الخاصة وبشكل مُبهم وغير واضح، ولاسيما أنه استوحى التصاميم من المناطق المتجمدة ولاسيما النرويج وشكل الطبيعة والورود فيها في الشتاء القارس.

بينما دار "بربري" Burberry فقد تنوعت مجموعتها بين التصاميم الأنثوية والذكورية كما بين النمط العسكري الذي بات مرتبط بالدار، وبعض من أجواء موسيقى الـ Punk وايضاً كان هنالك صيحة الورود التي بدت واضحة على تصاميم الفساتين البرّاقة. والجدير بالذكر أن مجموعة "بربري" Burberry كخطوة هي الأولى من نوعها توفرت للبيع مباشرة من بعد العرض في متجر الدار في لندن، ومن ثم ومن بعد اسبوعين ستنتقل الى باريس.

وفي هذا اليوم أيضاً قدمت دار "انطونيو بيراردي" Antonio Berardi مجموعتها الجديدة التي بدت غاية في الأنوثة، ولاسيما من خلال الأقمشة المُرهفة التي استعملت على تصاميم الفساتين والتنانير، كما كان الاهتمام بالخياطة واضح من خلال تقنيات ابداعية حديثة.

سنتركك لتتابعي عن قرب أبرز التصاميم من مجموعات اليوم الثالث من اسبوع الموضة في لندن.