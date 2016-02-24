تجديد حبس 3 سيدات وشاب لاتهامهم بقتل 4 أشخاص خلال اشتباكات "رملة بولاق"

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، حبس 3 سيدات وشاب فى واقعة مصرع ٤ أشخاص فى اشتباكات "رملة بولاق أبو العلا" بسبب خلافات سابقة، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص .

أدلت والدة المتهم "أحمد.م" الشهير بـ"أشرف رعد" مسجل خطر وشقيقته، باعترافات مثيرة أمام محمد بكرى مدير نيابة حوادث وسط القاهرة، وحملوه مسئولية الأحداث التى أسفرت عن مصرع 4 أشخاص بينهم نجل المتهمة الأولى.

وقالت المتهمة إن المشاجرة التى وقعت وأسفرت عن مقتل نجلها و3 آخرين تعود إلى 3 أشهر سابقة، عندما تشاجر نجلاه وتدخل المجنى عليه صابر للفض بينهما، وأثناء ذلك تعدى على أحدهم بالضرب وتم عمل محضر وتصالحوا فيه، وتابعت المتهمة، إلا أن نجلى أضمرا النية للاعتداء عليه وضربه وأخذ حقهما، "عشان شخصيتهم ماتتهزش فى المنطقة".

وأضافت المتهمة فى اعترافاتها فى النيابة، ويوم الواقعة قام نجلاها "أشرف رعد" و"أحمد" بإعداد أسلحة نارية وبيضاء للاعتداء على صابر، وبالفعل قاما بضربه بالسنجة فكسرا له يده، وحاول صابر الهرب منهما ممسكا بيده المسكورة والدماء تسيل من جسمه، واستدركت المتهمة قائلة "لكن أشرف ابنى كان عايز يعلم عليه" فعندما سقط صابر أرضا بعد أن خارت قواه، قام أشرف بوضع ماسورة الفرد الخرطوش فى رأسه وفجرها حتى تناثر مخه خارج الرأس، ووقف على جثته قائلا "يا منطقة مافيهاش راجل"، وده علشان محدش يفكر يرفع عينه فينا، مضيفة "يا بيه كل منطقة وليها الكبار بتوعها وإحنا كبار المنطقة دى ما ينفعش حد ييجى علينا".

واستكملت المتهمة الثانية شقيقة المتهم "أشرف رعد" فى أقوالها بتحقيقات النيابة، وعندما حاول عبد المعطى نجل صابر التدخل فى الخناقة علشان ياخد حق أبوه وكان معاه سلاح أبيض، فقام أشرف أخويا بضربة طلقة خرطوش فى رقبته فمات فى الحال، ولما جاء مجدى شقيق صابر اشتبك مع أشرف وضربوا بعض بالسنج والمطاوى لغاية لما أشرف أخويا مات فى أيده وهو مات فى المستشفى.

وأكد المتهم الثالث أحمد أقوال والدته وشقيقته، مضيفا أنه كان يحمل أسلحة بيضاء، لكن لم يتعامل بها معهم ومهمته كانت تغطية ظهر شقيقه أشرف قائلا "علشان يا بيه محدش يغفله".

واتهمت المتهمة الرابعة زوجة المجنى عليه صابر عائلة "رعد" بقتل زوجها ونجلها وشقيق زوجها. وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، والتمثيل بالجثث بعد الوفاة، وإثارة الذعر وفرض السيطرة.

وكلفت نيابة حوادث وسط القاهرة، الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط وإحضار 4 متهمين جدد فى الواقعة، كما أمرت بفرض كردون أمنى على المنطقة لعدم تجدد الاشتباكات.

وأمرت النيابة بتشريح جثث الضحايا، لتحديد سبب الوفاة وإعداد تقرير بالصفة التشريحية، وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، وكشفت مناظرة النيابة الأولية لجثث المجنى عليهم إصابتهم بالأعيرة النارية، ما أدى إلى وفاتهم فى الحال.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد انتقلت إلى موقع الحادث، وكشفت التحريات أن مشاجرة وقعت فى شارع السبتية بمنطقة بولاق أبو العلا، بين كل من "صابر.م" 30 عاما، و"أشرف" 40 عاما وأن خلافات نشبت بينهما واستدعى كل طرف أنصاره وتبادلوا إطلاق النار لمدة ساعة.