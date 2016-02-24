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الخارجية الأمريكية: اتفاق وقف الاعتداءات فى سوريا فرصة هامة لوقف العنف

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الخارجية الأمريكية: اتفاق وقف الاعتداءات فى سوريا فرصة هامة لوقف العنف الخارجية الأمريكية: اتفاق وقف الاعتداءات فى سوريا فرصة هامة لوقف العنف

>أكدت الولايات المتحدة انها تعمل من خلال المجموعة الدولية لدعم سوريا للبناء على الاتفاق الذى تم التوصل إليه بشأن تنفيذ وقف الاعتداءات فى سوريا وتهيئة المناخ لاستئناف المفاوضات والعمل نحو تحقيق الهدف الاكبر وهو انهاء الصراع الدائر فى سوريا من خلال عملية الانتقال السياسية وفقا لبيان جنيف الصادر عام 2012.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربى فى بيان له ان الولايات المتحدة تؤمن بان اتفاق وقف الاعتداءات هو فرصة هامة لوقف العنف وتسهيل عملية وصول المساعدات الانسانية للمناطق المحاصرة فى سوريا وتوفير المساحة اللازمة لمواصلة العملية السياسية.

ودعا كيربى اكبر عدد من الجماعات المعارضة المسلحة إلى اعلان دعمهم لاتفاق وقف الاعتدءات والاستعداد للمشاركة فيه، مشيرا إلى انه من المفهوم ان اللجنة العليا للتفاوض السورية والتى تمثل جماعات المعارضة فى العملية السياسية تجتمع حاليا فى الرياض لدراسة شروط اتفاق وقف الاعتداءات.

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