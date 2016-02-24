اليوم.. محاكمة 12 متهما لاشتراكهم فى أحداث تجمهر بمنطقة أوسيم

تنظر اليوم الأربعاء محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 12 متهما اشتركوا فى أحداث التجمهر بمنطقة أوسيم، ما أسفر عن مقتل مجنى عليه لوجود "خصومة ثأرية"، كما شرعوا فى قتل اثنين آخرين من بينهم طفل وذلك فى القضية المعروفة بأحداث التجمهر بمنطقة "أوسيم "بالجيزة والتى تحمل رقم 14494 لسنة 2015 .

تعقد الجلسة برئاسة محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الشريتى وبسكرتارية أحمد صبحى عباس.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة لاتهامهم بالاشتراك فى تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر وحازوا أسلحة نارية، وقد أسفر التجمهر عن مقتل المجنى عليه "يحيى عبد المنعم" وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتله لوجود "خصومة ثأرية" بينهم، كما شرعوا لذات الغرض فى قتل اثنين آخرين من بينهم طفل.