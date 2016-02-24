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ضبط 42 محكوما عليهم و304 مخالفات مرور بشمال سيناء

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ضبط 42 محكوما عليهم و304 مخالفات مرور بشمال سيناء ضبط 42 محكوما عليهم و304 مخالفات مرور بشمال سيناء
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، فجر اليوم الأربعاء، فى بيان لها، عن ضبط 42 محكوما عليهم، و5 قضايا تموينية، و23 مخالفة مرافق متنوعة، و304 مخالفات مرور.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمائن المنطقة الجنوبية "الطاسة، صدر حيطان، النسيلة، التمد، النقب" من فحص 277 سيارة و36 شخصا مشتبه بهم، تم فحصهم جنائيا ولم يستدل لهم على معلومات، وكمائن المنطقة الغربية "رمانة ـ بئر العبد" من فحص 35 شخصا، تم فحصهم جنائيا ولم يستدل لهم على معلومات.

وفى هذا السياق، أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، فى بيان لها، عن تمكن ضباط وحدة مباحث إدارة مرور شمال سيناء من ضبط السيارة رقم 13003 نقل شمال سيناء ماركة شيفورليه موديل 2009 مبلغ بسرقتها فى قسم أول أكتوبر الجيزة، عن بلاغ "محمد ر أ" مقيم أول أكتوبرالجيزة، وذلك أثناء قيام "أ ى س أ ط" ،محام، بإنهاء إجراءات ترخيص السيارة بإدارة المرور وكيلاً "توكيل عام رسمى" عن "نادر ف ر ع"، مقيم أطفيح، الجيزة.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بعدم علمه بأن السيارة مبلغ بسرقتها، وأنه حضر لإنهاء إجراءات ترخيص السيارة.

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مصر 365