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الخميس.. مؤتمر يناقش أحدث الطرق للتخلص من السمنة والنحافة

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الخميس.. مؤتمر يناقش أحدث الطرق للتخلص من السمنة والنحافة الخميس.. مؤتمر يناقش أحدث الطرق للتخلص من السمنة والنحافة
السمنة والنحافة من مسببات الأمراض، والوصول لجسم صحى ومثالى هدف يسعى إليه الجميع لمواجهة العديد من الأمراض مثل أمراض القلب والأنيميا، ولهذا الهدف تنظم الجمعية الطبية المصرية لدراسة السمنة يومى 25 و26 فبراير الجارى المؤتمر الثانى عشر فى مجال "السمنة والنحافة" بأحد فنادق القاهرة.

وقال الدكتور هشام البرلسى رئيس المؤتمر ورئيس الجمعية الطبية المصرية لدراسة السمنة، إن برنامج المؤتمر العلمى لهذا العام يتميز بشموله لكل ما توصل إليه العلم الحديث فى السمنة والنحافة، من خلال مشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والأطباء المتخصصين والمهتمين بهذا المجال فى والعالم.

وأضاف الدكتور محمد أبو الغيط سكرتير المؤتمر ومنسق الجمعية المصرية لدراسة السمنة: "يدور المؤتمر حول مجموعة من النقاط المهمة منها الجوانب الوبائية والوقائية للسمنة فى مصر، والجديد فى جراحات ميتابوليزم، والسمنة والأمراض غير المعدية، والأنشطة الجسمانية والسمنة، وأقوال شائعة حول السمنة، وتطبيقات عملية فى إدارة السمنة، بالإضافة إلى العلاج الدوائى.

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مصر 365

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